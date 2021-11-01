Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии
Марченко и Стаховский сыграют на Challenger в Бергамо
Илья Марченко / Фото: ФТУ
Первая и вторая ракетки Украины Илья Марченко (ATP, 154) и Сергей Стаховский (ATP, 227) сыграют на турнире серии Challenger в Бергамо, Италия.
Марченко в стартовом матче сыграет с итальянцем Люкой Нарди (ATP, 437). Матч начнется сегодня, 1 ноября, не ранее 19:00.
Стаховский в первом раунде основной сетки также сыграет с местным игроком Маттео Арнальди (ATP, 363). Теннисисты сегодня выйдут на корт ориентировочно в 16:30.
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