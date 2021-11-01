Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии

Марченко и Стаховский сыграют на Challenger в Бергамо

Илья Марченко / Фото: ФТУ

Первая и вторая ракетки Украины Илья Марченко (ATP, 154) и Сергей Стаховский (ATP, 227) сыграют на турнире серии Challenger в Бергамо, Италия.



Марченко в стартовом матче сыграет с итальянцем Люкой Нарди (ATP, 437). Матч начнется сегодня, 1 ноября, не ранее 19:00.

Стаховский в первом раунде основной сетки также сыграет с местным игроком Маттео Арнальди (ATP, 363). Теннисисты сегодня выйдут на корт ориентировочно в 16:30.

Ранее были обновлены рейтинги ATP и WTA.