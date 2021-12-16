Стаховский и Молчанов на отказе соперников вышли в полуфинал Challenger
Лучший парник Украины Молчанов выступит на Australian Open вместе с Рублевым
Денис попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии
11:44
Фото: ФТУ
Лучший теннисист-парник Украины, занимающий 93-е место в парном рейтинге АТР, Денис Молчанов выступит на Australian Open.
Молчанов заявлен в основную сетку турнира вместе с пятой ракеткой мира в одиночном разряде Андреем Рублевым.
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 17 по 30 января.
В одиночном разряде турнир с квалификации начнут три представителя Украины: Сергей Стаховский, Илья Марченко и Виталий Сачко.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии может пропустить Новак Джокович.
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