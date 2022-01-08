Лучший парник Украины остановился в шаге от финала турнира в Мельбурне

Денис Молчанов выступал в дуэте с Рикардасом Беранкисом

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов и Рикардас Беранкис не сумели выйти в финал турнира серии АТР 250 в Мельбурне, уступив в двух партиях шестым сеянным Айсаму Куреши и Александру Недовесову – 2:6, 2:6.

Матч продолжался 59 минут. За это время Молчанов и Беранкис выполнили 3 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-поинта из шести возможных. Их соперники сделали 4 эйса, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 4 гейма на приеме.

Несмотря на поражение, в обновленном парном рейтинге ATP Молчанов поднимется на 89 место. Его лучший результат в карьере – 63 позиция.

На следующей недели Молчанов выступит в парном разряде турнира АТР 250 в Сиднее. Его напарником станет Александр Василевский из Беларуси.

Напомним, украинец также заявлен на Australian Open, где сыграет в тандеме с пятой ракеткой мира в одиночном разряде.