Лучший парник Украины преодолел еще один раунд турнира в Марселе

Денис Молчанов сыграет в полуфинале соревнований категории ATP 250

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Лучший парник Украины Денис Молчанов в дуэте с россиянином Андреем Рублевым вышел в полуфинал турнира серии ATP 250 в Марселе, обыграв Бенжамен Бонзи/Альбано Оливетти (Франция) – 6:4, 5:7, 8:10.

Матч продлился 1 час и 29 минут. За это время Молчанов и Рублев выполнили 6 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и выиграли 2 гейма на приеме. Их соперники сделали 3 эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовали 2 брейк-поинта.

Для Молчанова это второй полуфинал в сезоне. Ранее украинец сыграл в полуфинал Мельбурна вместе с Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Напомним, ранее Людмила Киченок и Алена Остапенко пробились в полуфинал турнира в Дубае.