Лучший украинский парник с матч-болов упустил титул в Германии

В финале Денис Молчанов и Александр Недовесов проиграли дуэту из Хорватии

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе с бывшим украинцем, который сейчас представляет Казахстан, Александром Недовесовым проиграли хорватам Иван Сабанов/Матей Сабанов в финале турнире серии ATP Challenger Tour в Германии – 4:6, 6:2, 10:12.

На супер тай-брейке Молчанов и Недовесов имели два матч-бола, но не реализовали их.

Теннисисты провели на корте 1 час и 19 минут. За это время Молчанов и Недовесов не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-поинта. Их соперники сделали 1 эйс, 3 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 2 гейма на приеме.

Таким образом, Молчанов и Недовесов упустили возможность завоевать свой 5-й совместный титул на «челленджерах» в этом году.