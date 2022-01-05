Людмила Киченок и Бондаренко проиграли на турнире в Аделаиде

Украинки в двух сетах уступили хорватско-словенскому дуэту

Катерина Бондаренко / btu.org.ua

В первом круге парного разряда турнира в Аделаиде (Австралия) украинки Катерина Бондаренко и Людмила Киченок проиграли хорватке Дарие Юрак и словенке Андреа Клепач со счетом 5:7, 3:6.



Матч продлился 72 минуты, в течение которых украинки подали два эйса против одного у соперниц. При этом, у Киченок и Бондаренко было восемь двойных ошибок, тогда как у Юрак и Клепач всего три.

Также украинки реализовали три из трех брейк-пойнтов против шести из девяти у соперниц.

Напомним, ранее Бондаренко в борьбе уступила в финале квалификации в Аделаиде.