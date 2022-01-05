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Людмила Киченок и Бондаренко проиграли на турнире в Аделаиде

Украинки в двух сетах уступили хорватско-словенскому дуэту
Теннис WTA
09:59
Людмила Киченок и Бондаренко проиграли на турнире в Аделаиде
Катерина Бондаренко / btu.org.ua

В первом круге парного разряда турнира в Аделаиде (Австралия) украинки Катерина Бондаренко и Людмила Киченок проиграли хорватке Дарие Юрак и словенке Андреа Клепач со счетом 5:7, 3:6.

Матч продлился 72 минуты, в течение которых украинки подали два эйса против одного у соперниц. При этом, у Киченок и Бондаренко было восемь двойных ошибок, тогда как у Юрак и Клепач всего три.

Также украинки реализовали три из трех брейк-пойнтов против шести из девяти у соперниц.

Напомним, ранее Бондаренко в борьбе уступила в финале квалификации в Аделаиде.


Карен Агабекян
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Теги

Катерина Бондаренко Людмила Киченок

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