Людмила Киченок и Ниномия за час разобрались с соперницами в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Украино-японская пара не отдала дуэту Лешемьи и Нил ни одного гейма на своей подаче

Киченок и Ниномия / Фото: btu.org.ua

Людмила Киченок в паре с японкой Макото Ниномией вышли в полуфинал турнира серии WTA250 в Бирмингеме. На стадии четвертьфинала Киченок и Ниномия уверенно переиграли дуэт француженки Эликсан Лешемьи и американки Ингрид Нил 6:1, 6:3.



За час игрового времени украино-японская пара реализовала четыре брейк-поинта из восьми и трижды ошиблась на подаче. Лешемья и Нил дважды подали навылет и допустили две «двойные».

В матче за финал Людмила и Макото сыграют с победительницами противостояния Мари Боузкова и Луция Градецкая (Чехия) – Хао-Чинь Чан и Латиша Чан (Тайвань).

Напомним, что Киченок и Ниномия сыграют на Wimbledon.