Людмила Киченок вылетела со второго раунда парного турнира Australian Open
Людмила Киченок одержала победу на старте Australian Open в миксте
Украинка в паре с казахстанцем Голубевым с трудом вышли во второй раунд турнира
11:42
Людмила Киченок / Фото -Украинская теннисистка Людмила Киченок и казахстанец Андрей Голубев с победы стартовали на смешанном парном турнире Australian Open.
Киченок и Голубев со счетом 1:6, 6:4,11:9 переиграли дуэт в лице хорватки Дарии Юрак и индуса Рохана Бопанна.
Матч продлился 1 час 3 минуты. За это время Людмила и Андрей 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейкпоинтов.
Во втором раунде Киченок и Голубев сыграют с победителем противостояния Джессика Пегула/Остин Крайчек – Макото Ниномия/Айсам-уль-Хак Куреши.
Ранее Киченок вылетела со второго раунда парного турнира на Открытом чемпионате Австралии.
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