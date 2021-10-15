Людмила Киченок остановилась в шаге от финала турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка выступала в паре с Еленой Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко проиграли Елене Рыбакиной и Веронике Кудерметовой в полуфинале парного турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе – 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Киченок и Остапенко не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 4 двойные ошибки и выиграли 3 гейма на приеме. Их соперницы сделали 3 эйса, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 6 брейк-поинтов.

Киченок и Остапенко сыграли первый совместный турнир с мая этого года.

Напомним, в одиночном разряде Индиан-Уэллса среди украинок дальше всех прошла Элина Свитолина, которая уступила в 1/8-й финала и практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир.