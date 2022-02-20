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Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае

Украинская теннисистка дошла до финала, но трофей завоевать не сумела
Теннис WTA
14:35
Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
Фото: Instagram Людмилы Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок в Instagram поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее во время турнира серии WTA 500 в Дубае.

Киченок в паре с Аленой Остапенко дошла до финала, но там уступила.

На следующей неделе украинка сыграет на турнире серии WTA 1000 в Дубае.

Сергей Остапенко
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