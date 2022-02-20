Большого триумфа не случилось. Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира
Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
Украинская теннисистка дошла до финала, но трофей завоевать не сумела
Фото: Instagram Людмилы Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок в Instagram поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее во время турнира серии WTA 500 в Дубае.
Киченок в паре с Аленой Остапенко дошла до финала, но там уступила.
На следующей неделе украинка сыграет на турнире серии WTA 1000 в Дубае.
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