Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае

Украинская теннисистка дошла до финала, но трофей завоевать не сумела

Фото: Instagram Людмилы Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок в Instagram поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее во время турнира серии WTA 500 в Дубае.

Киченок в паре с Аленой Остапенко дошла до финала, но там уступила.

На следующей неделе украинка сыграет на турнире серии WTA 1000 в Дубае.