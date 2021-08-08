Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации

Украинская теннисистка проиграла Кристине Младенович

Фото: БТУ

Украинская теннисистка Людмила Киченок, которая специализируется на парной игре, уступила Кристине Младенович в одиночном разряде на старте квалификации турнира WTA-1000 в Монреале – 4:6, 6:7(2).

Матч продолжался 1 час и 46 минут. За это время Киченок выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-поинта. Ее соперница сделала 2 эйса, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 5 геймов на приеме.

Для Людмилы Киченок это был первый официальный одиночный матч с августа 2019 года, когда она выступила в квалификации турнира WTA в Нью-Йорке и уступила в первом круге.

Напомним, первая ракетка Украины уже провела несколько тренировок в Монреале.