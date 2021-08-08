Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации

Украинская теннисистка проиграла Кристине Младенович
Теннис WTA
09:14
Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации
Фото: БТУ

Украинская теннисистка Людмила Киченок, которая специализируется на парной игре, уступила Кристине Младенович в одиночном разряде на старте квалификации турнира WTA-1000 в Монреале – 4:6, 6:7(2).

Матч продолжался 1 час и 46 минут. За это время Киченок выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-поинта. Ее соперница сделала 2 эйса, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 5 геймов на приеме.

Для Людмилы Киченок это был первый официальный одиночный матч с августа 2019 года, когда она выступила в квалификации турнира WTA в Нью-Йорке и уступила в первом круге.

Напомним, первая ракетка Украины уже провела несколько тренировок в Монреале.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Людмила Киченок Кристина Младенович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Olympics Токио-2020
28 июля 13:15
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Olympics Токио-2020
28 июля 08:10
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Olympics Токио-2020
26 июля 18:50
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Olympics Токио-2020
26 июля 10:22
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Olympics Токио-2020
25 июля 18:39
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Olympics Токио-2020
25 июля 11:47

Новости: Теннис

Живой легенде Федереру 40 лет! Видео лучших моментов в его карьере
Живой легенде Федереру 40 лет! Видео лучших моментов в его карьере
ATP
11:14
Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации
Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации
WTA
09:14
Свитолина провела тренировку в Монреале
Свитолина провела тренировку в Монреале
WTA
7 августа 22:25
Марченко выиграл только четыре гейма на старте квалификации Masters в Монреале
Марченко выиграл только четыре гейма на старте квалификации Masters в Монреале
ATP
7 августа 20:11
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
WTA
6 августа 11:41
Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати
Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати
ATP
5 августа 22:33
Зверев принял участие в выставочном матче «Баварии»
Зверев принял участие в выставочном матче «Баварии»
ATP
5 августа 20:57
Надаль: «Я в нормальной физической форме, но нужно, чтобы стопа меньше болела»
Надаль: «Я в нормальной физической форме, но нужно, чтобы стопа меньше болела»
ATP
5 августа 14:45
АТР разморозит рейтинг после турнира в Цинцинати
АТР разморозит рейтинг после турнира в Цинцинати
ATP
5 августа 09:47
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
8
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
3
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости