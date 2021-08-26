Надежда Киченок будет бороться за место в полуфинале парного турнира в Чикаго
Людмила Киченок сыграет в полуфинале парного турнира в Чикаго
Украинская теннисистка выступает в дуэте с японкой Макото Ниномия
Фото: БТУ
Украинская теннисистка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия пробились в полуфинал парного турнира серии WTA-250 в Чикаго, обыграв Эри Ходзуми/Алиция Росольска – 7:6(5), 6:3.
Матч продолжался 1 час и 30 минут. За это время Киченок и Ниномия выполнили 2 подачи навылет, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-поинтов. Их соперницы сделали 5 эйсов, 3 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также выиграли 3 гейма на приеме.
Напомним, в одиночном разряде в четвертьфинал турнира в Чикаго пробились Элина Свитолина и Марта Костюк.
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