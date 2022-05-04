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Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді

Українка та її партнерка перемогли всього за два сети
Теннис WTA
18:42
Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
Остапенко и Людмила Кіченок / Фото: j48tennis

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді в парному розряді українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко виграли у швейцарок Белінди Бенчич та Вікторії Голубич з рахунком 6:3, 6:4. 

Матч тривав 73 хвилини, упродовж яких Кіченок та Остапенко подали сім ейсів та зробили 5 подвійних помилок. При цьому, переможниці реалізували два з п’яти ейсів.

Нагадаємо, раніше у Мадриді в чвертьфінал одиночного турніру пробилася українка Ангеліна Калініна.

Карен Агабекян
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Людмила Киченок Елена Остапенко

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