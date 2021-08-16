Людмила Киченок уступила экс-первой ракетке мира на старте парного тысячника в США

Украинка в дуэте с Ниномией провалила начало третьего сета

Людмила Киченок / Фото: btu.org.ua

Людмила Киченок и Макото Ниномия на старте турнира серии WTA1000 в Цинциннати, США проиграли дуэту Виктории Азаренко и Джессики Пегулы 2:6, 6:2, 6:10.

Украино-японская пара выполнила 2 эйса, реализовала все 3 своих брейк-поинта, дважды совершив двойные ошибки. Дуэт белоруски и американки сделал одну подачу на вылет и совершил 3 брейка при 1-й «двойной».

Третий сет Киченок и Ниномия начали с 1:8. И хоть им удалось выиграть следующие 5 розыгрышей, но большее девушек не хватило.

Напомним, что Пегула на тысячнике в Канаде остановилась в полуфинале.