Людмила Кіченок та Остапенко пробилися в півфінал турніру у Мадриді
Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді
Україно-латвійський дует в програв другим сіяним змагань
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок та Олена Остапенко програли півфінальний матч турніру серії WTA1000 в Мадриді, Іспанія, другим сіяним змагань Габріелі Дабровскі та Джуліані Олмос 7:5, 1:6, 6:10.
За півтори годині на корті україно-латвійський дует зробив 5 ейсів, 6 разів помилився при подачі і заробив 1 брейк. Канадо-мексиканська пара один раз подала навиліт, допустилася трьох помилок при введені м’яча в гру і реалізувала 3 брейк-пойнти з шістнадцяти.
Нагадаємо, що в одиночній сітці Ангеліна Калініна дійшла до чвертьфіналу, на своєму шляху перегравши трьох чемпіонок турнірів Великого Шолому.
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