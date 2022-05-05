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Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді

Україно-латвійський дует в програв другим сіяним змагань
Теннис WTA
20:56
Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді
Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Олена Остапенко програли півфінальний матч турніру серії WTA1000 в Мадриді, Іспанія, другим сіяним змагань Габріелі Дабровскі та Джуліані Олмос 7:5, 1:6, 6:10.

За півтори годині на корті україно-латвійський дует зробив 5 ейсів, 6 разів помилився при подачі і заробив 1 брейк. Канадо-мексиканська пара один раз подала навиліт, допустилася трьох помилок при введені м’яча в гру і реалізувала 3 брейк-пойнти з шістнадцяти.

Нагадаємо, що в одиночній сітці Ангеліна Калініна дійшла до чвертьфіналу, на своєму шляху перегравши трьох чемпіонок турнірів Великого Шолому.

Олег Шумейко-младший
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