Людмила Кіченок в парі з Остапенко поступилася в півфіналі престижного турніру в Мадриді

Україно-латвійський дует в програв другим сіяним змагань

Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Олена Остапенко програли півфінальний матч турніру серії WTA1000 в Мадриді, Іспанія, другим сіяним змагань Габріелі Дабровскі та Джуліані Олмос 7:5, 1:6, 6:10.



За півтори годині на корті україно-латвійський дует зробив 5 ейсів, 6 разів помилився при подачі і заробив 1 брейк. Канадо-мексиканська пара один раз подала навиліт, допустилася трьох помилок при введені м’яча в гру і реалізувала 3 брейк-пойнти з шістнадцяти.

Нагадаємо, що в одиночній сітці Ангеліна Калініна дійшла до чвертьфіналу, на своєму шляху перегравши трьох чемпіонок турнірів Великого Шолому.