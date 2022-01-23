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Людмила Киченок вслед за Надеждой покинула Australian Open

Украинка проиграла во втором раунде микста
Теннис WTA
11:35
Людмила Киченок вслед за Надеждой покинула Australian Open
Фото: btu.org.ua

Людмила Киченок в паре с Андреем Голубевым проиграла во втором круге Australian Open Макото Ниномии и Айсаму-ай-Хук Курешу 3:6, 4:6.

Украино-казахстанская пара дважды подала навылет и четырежды ошиблась при подаче. Пакистано-японский дуэт сделал 3 эйса, 2 брейка и допустил две «двойных».

Отметим, что в прошлом сезоне Ниномия и Киченок играли в паре, выиграв турнир серии WTA250 в Ноттингеме и дойдя до финала в соревнованиях той же категории в Чикаго.

У Украины осталось две представительницы на австралийском Шлеме – Марта Костюк и Даяна Ястремскаяпробившиеся в третий круг в паре.

Олег Шумейко-младший
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Людмила Киченок Макото Ниномия

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