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Людмила Киченок вылетела со второго раунда парного турнира Australian Open
Украинка в паре с Остапенко проиграли американо-хорватскому дуэту
09:21
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко проиграли в матче второго раунда парного турнира Australian Open хорватке Петре Мартич и американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:4, 1:6.
Матч продлился 1 час 49 минут. За это время Киченок и Остапенко 1 раз подали навылет, допустили 7 двойных ошибок, реализовала 2 из 9 и брейкпоинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.
22 января Киченок проведет матч в миксте на Australian Open.
А тем временем румынская теннисистка Симона Халеп без проблем переиграла черногорку Данку Ковинич в третьем раунде Australian Open (6:2, 6:1).
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