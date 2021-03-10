Людмила Киченок вышла в четвертьфинал, а Надежда покинула парный турнир в Дубаи

Людмила Киченок и Юлия Остапенко / фото - WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Юлией Остапенко пробились в полуфинал парного турнира серии WTA 1000 в Дубае, ОАЭ. Дуэт обыграл Лауру Зигемунд и Веру Звонарева со счетом 6:3, 2:6, 10:6 за полтора часа. За выход в финал Людмила и Юлия посоревнуются с китаянками Сю Ифань и Ян Чжаосюань.

Сестра-близнец Людмилы – Надежда не смогла пробиться в третий круг соревнований. В паре с румынкой Ралукой Олару теннисистки потерпели поражение от чешек Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой со счетом 7:5, 4:6, 6:10. Финалисткам парного Australian Open украинка и румынка проиграли за 2 часа.

Напомним, Элина Свитолина покинула турнир в Дубаи после первого матча.