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Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Сиднее

Украинка в паре с Остапенко обыграли индонезийский дуэт
Теннис WTA
11 января 14:07
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Сиднее
Киченок и Остапенко / Фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышлbи в четвертьфинал турнира WTA250 в Сиднее (Австралия).

В первом раунде соревнований Киченок и Остапенко со счетом 6:2, 6:3 уверенно переиграли индонезийский дуэт в лице Беатрис Гумульи и Джесси Ромпис.

Матч продлился 1 час. Людмила и Алена оформили два эйса и допустили такое же количество двойных ошибок.

В следующем круге Киченок и Остапенко сыграют с Ифань Сюй и Чжусюань Ян из Китая.

Напомним, что Людмила проиграла в первом раунде квалификации турнира в Сиднее в одиночном разряде.
Владимир Кириченко
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Людмила Киченок Елена Остапенко Сидней (WTA)

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