Людмила Киченок выступила в одиночном разряде, но снова неудачно
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Сиднее
Украинка в паре с Остапенко обыграли индонезийский дуэт
Киченок и Остапенко / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышлbи в четвертьфинал турнира WTA250 в Сиднее (Австралия).
В первом раунде соревнований Киченок и Остапенко со счетом 6:2, 6:3 уверенно переиграли индонезийский дуэт в лице Беатрис Гумульи и Джесси Ромпис.
Матч продлился 1 час. Людмила и Алена оформили два эйса и допустили такое же количество двойных ошибок.
В следующем круге Киченок и Остапенко сыграют с Ифань Сюй и Чжусюань Ян из Китая.
Напомним, что Людмила проиграла в первом раунде квалификации турнира в Сиднее в одиночном разряде.
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