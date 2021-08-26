Людмила Киченок вышла в финал турнира в Чикаго

Соперницы украинки по парному полуфиналу снялись с матча

Фото: btu.org.ua

Людмила Киченок в паре с Макото Ниномией вышла в финал турнира серии WTA250 в Чикаго, США.



Соперницы украино-японского дуэта по полуфиналу Латиша и Хаоцин Чжань снялись с матча.

Оппоненты в матче за титул Киченок и Ниномии пока неизвестны – четвертьфинальный матч Надежды Киченок и Ралуки Олару был прерван при счете 7:6 (1), 4:2 в пользу украино-румынской пары.