Людмила Киченок сыграет в полуфинале парного турнира в Чикаго
Людмила Киченок вышла в финал турнира в Чикаго
Соперницы украинки по парному полуфиналу снялись с матча
Фото: btu.org.ua
Людмила Киченок в паре с Макото Ниномией вышла в финал турнира серии WTA250 в Чикаго, США.
Соперницы украино-японского дуэта по полуфиналу Латиша и Хаоцин Чжань снялись с матча.
Оппоненты в матче за титул Киченок и Ниномии пока неизвестны – четвертьфинальный матч Надежды Киченок и Ралуки Олару был прерван при счете 7:6 (1), 4:2 в пользу украино-румынской пары.
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