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Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»

Американец прокомментировал вероятность того, что серб выиграет открытый чемпионат США по теннису
Теннис Grand Slam
13:40
Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал вероятность того, что Новак Джокович выиграет US Open и соберет календарный Большой шлем.

Американца цитирует издательство tennishead.net:

«Я ожидаю, что он выиграет турнир. Перед Wimbledon я сказал, что он соберет Большой шлем, но проиграет Олимпиаду. Трехсетовый формат, лишние переезды, пустые трибуны – все это сказалось.

Жара была очень важным фактором. И она может сыграть роль и на US Open – если ему придется играть в очень жарких условиях днем. А если жара не помешает, то он выиграет».

Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.

Новак Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Джон Макинрой US Open

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