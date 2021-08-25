Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал вероятность того, что Новак Джокович выиграет US Open и соберет календарный Большой шлем.

Американца цитирует издательство tennishead.net:

Жара была очень важным фактором. И она может сыграть роль и на US Open – если ему придется играть в очень жарких условиях днем. А если жара не помешает, то он выиграет».