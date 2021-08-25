Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»
Американец прокомментировал вероятность того, что серб выиграет открытый чемпионат США по теннису
13:40
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал вероятность того, что Новак Джокович выиграет US Open и соберет календарный Большой шлем.
Американца цитирует издательство tennishead.net:
«Я ожидаю, что он выиграет турнир. Перед Wimbledon я сказал, что он соберет Большой шлем, но проиграет Олимпиаду. Трехсетовый формат, лишние переезды, пустые трибуны – все это сказалось.
Жара была очень важным фактором. И она может сыграть роль и на US Open – если ему придется играть в очень жарких условиях днем. А если жара не помешает, то он выиграет».
Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.
Новак Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open.