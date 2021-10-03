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Макинрой: «Рууд выиграет Roland Garros к 2024 году»

Легендарный американец дал оптимистичный прогноз для норвежского теннисиста
Теннис Grand Slam
3 октября 13:53
Макинрой: «Рууд выиграет Roland Garros к 2024 году»
Фото: Getty Images

Легендарный американский теннисист Джон Макинрой в Twitter поделился мнением о перспективах 22-летнего Каспера Рууда:

«К 2024 году у Каспера Рууда будет титул Roland Garros».

Этот сезон прорывной для Рууда: норвежец вошел в топ-10 рейтинга и выиграл четыре титула серии АТР – все на грунтовых кортах. Во второй половине года норвежец также показал прогресс в выступлениях на харде.

В конце ноября Рууд проэкзаменирует игроков сборной Украины в Кубке Дэвиса.

Сергей Остапенко
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Теги

Джон Макинрой Каспер Рууд Roland Garros

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