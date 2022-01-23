Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях

Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»

Прославленный теннисист высказался о ситуации, сложившейся вокруг серба в Австралии
Теннис Grand Slam
21:50
Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой в интервью tennisworldusa.org заявил, что сага с депортацией именитого серба Новака Джоковича из Австралии сильно ударит по спортсмену.

«Нет сомнений, что вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Новаке. Теперь непонятна ситуация с Открытым чемпионатом Франции, с Уимблдоном. Ему абсолютно не важны остальные турниры, и это очень неприятная ситуация для парня, напряженно работавшего для того, чтобы его любили.

Тяжело быть обожаемым миллионами, и я сталкивался с ситуацией, когда буквально весь мир против тебя. Но все равно нам хочется быть любимыми. Когда Новак проиграл Даниилу Медведеву в финале US Open и собирался отправиться в Австралию, он подчеркнул особое отношение к нему публики на «Зеленом континенте». Австралия – то место где к нему относятся по-особенному, а он даже не вышел там на корт. Смехотворная ситуация. И я не знаю, что произойдет дальше.

Психологически Новак очень силен. Помните, как пару лет назад он пропал с теннисных радаров, когда выиграл за короткий срок четыре турнира Grand Slam, а потом испытал дичайший спад, длившийся года полтора? Он же потом вернулся еще сильнее, чем был.

Не знаю, сможет ли он еще принимать участие в турнирах, проводящихся в Австралии. И я до сих пор не могу уяснить сюжет, когда он встретился с журналистом, будучи зараженным коронавирусом, и не сказал о своем заболевании. Трудно в подобное поверить».

Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джон Макинрой Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Не думал ли я уйти с поста главы Tennis Australia?» Крейг Тили – о последствиях громкой депортации Джоковича
«Не думал ли я уйти с поста главы Tennis Australia?» Крейг Тили – о последствиях громкой депортации Джоковича
Теннис Grand Slam
20 января 22:04
Дядя Надаля: «Чтобы играть, необходимо вакцинироваться или отказываться от выступления»
Дядя Надаля: «Чтобы играть, необходимо вакцинироваться или отказываться от выступления»
Теннис Grand Slam
20 января 13:00
1
Джокович подаст в суд на правительство Австралии
Джокович подаст в суд на правительство Австралии
Теннис Grand Slam
20 января 09:40
3
Джокович купил 80% акций компании, которая разрабатывает препарат против Covid-19
Джокович купил 80% акций компании, которая разрабатывает препарат против Covid-19
Теннис Grand Slam
19 января 19:39
Суды Джоковича обойдутся Tennis Australia в полмиллиона долларов
Суды Джоковича обойдутся Tennis Australia в полмиллиона долларов
Теннис ATP
19 января 14:58
3
Экс-первая ракетка мира: «Джоковичу необходимо вакцинироваться, если, конечно, он не собрался завершить карьеру»
Экс-первая ракетка мира: «Джоковичу необходимо вакцинироваться, если, конечно, он не собрался завершить карьеру»
Теннис ATP
19 января 12:57

Новости: Теннис

Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»
Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»
Grand Slam
21:50
Кецманович – о поражении Монфису на AO: «Я оставил все силы на корте, но этого оказалось мало»
Кецманович – о поражении Монфису на AO: «Я оставил все силы на корте, но этого оказалось мало»
Grand Slam
21:35
Монфис – о выходе в четвертьфинал AO: «Для меня это большой вызов»
Монфис – о выходе в четвертьфинал AO: «Для меня это большой вызов»
Grand Slam
16:49
Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»
Надаль: «Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал»
Grand Slam
16:15
Зверев – о вылете из AO: «В матче с Шаповаловым не было практически ничего позитивного»
Зверев – о вылете из AO: «В матче с Шаповаловым не было практически ничего позитивного»
Grand Slam
16:05
Берреттини сделал 28 эйсов и вышел в четвертьфинал Australian Open
Берреттини сделал 28 эйсов и вышел в четвертьфинал Australian Open
Grand Slam
14:47
Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open
Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open
Grand Slam
13:11
Монфис вышел в четвертьфинал Australian Open
Монфис вышел в четвертьфинал Australian Open
Grand Slam
12:56
Людмила Киченок вслед за Надеждой покинула Australian Open
Людмила Киченок вслед за Надеждой покинула Australian Open
WTA
11:35
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
2
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Все новости