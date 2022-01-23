Макинрой: «Вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Джоковиче»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой в интервью tennisworldusa.org заявил, что сага с депортацией именитого серба Новака Джоковича из Австралии сильно ударит по спортсмену.

Тяжело быть обожаемым миллионами, и я сталкивался с ситуацией, когда буквально весь мир против тебя. Но все равно нам хочется быть любимыми. Когда Новак проиграл Даниилу Медведеву в финале US Open и собирался отправиться в Австралию, он подчеркнул особое отношение к нему публики на «Зеленом континенте». Австралия – то место где к нему относятся по-особенному, а он даже не вышел там на корт. Смехотворная ситуация. И я не знаю, что произойдет дальше.

Психологически Новак очень силен. Помните, как пару лет назад он пропал с теннисных радаров, когда выиграл за короткий срок четыре турнира Grand Slam, а потом испытал дичайший спад, длившийся года полтора? Он же потом вернулся еще сильнее, чем был.

Не знаю, сможет ли он еще принимать участие в турнирах, проводящихся в Австралии. И я до сих пор не могу уяснить сюжет, когда он встретился с журналистом, будучи зараженным коронавирусом, и не сказал о своем заболевании. Трудно в подобное поверить».