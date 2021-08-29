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Манафов стал вице-чемпионом «челленджера» в Варшаве
Украинец потерпел поражение в финале парного разряда
Владислав Манафов / фото - БТУ
На парном турнире серии АТР Challenger украинец Владислав Манафов в паре с Петром Матушевски стали вице-чемпионами. Теннисисты были десятыми сеянными.
В финале украино-польский дуэт уступил третьим сеяным из Мексики Хансу Вердуго и Мигелю Анхелю-Вареле 4:6, 4:6.
Владислав Манафов в текущем сезоне становился чемпионом на турнира в Алматы в дуэте с Виталием Сачко. Матушевски провел свой дебютный финал в ATP Challenger Tour.
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