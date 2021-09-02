Маннарино – о туалетных перерывах Циципаса: «Правила плохо соблюдаются»

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Французский теннисист Андриан Маннарино прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса во втором круге US Open.

Маннарино сакцентировал внимание на долгом туалетном перерыве грека в промежутке между третьим и четвертым сетами. Слова француза приводит L’Équipe:

Очевидно, это помогает. Если вы проиграли сет, вы расстроены, а перерыв дает вам паузу, вы дышите, он дает вам остыть. Я не говорю, что это изменило ход игры, но, возможно, что-то нужно менять в правилах. Потому что иногда мы получаем предупреждения за мелкую чепуху, когда мы не делаем ничего плохого, например, просто превышаем 25 секунд на подачу. Считаю, что немного неспортивно покидать корт, когда твои дела в игре идут плохо».