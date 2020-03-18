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Марченко: «Было бы хорошо сыграть со Стаховским в полуфинале»

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Биелле
Теннис WTA
18 марта 21:20
Марченко: «Было бы хорошо сыграть со Стаховским в полуфинале»
Илья Марченко / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Илья Марченко прокомментировал победу над французом Люком Пуем во втором круге турнира в итальянской Биелле.

Как сегодня складывался матч, за счет чего удалось так уверенно победить?

«Пуй в основном давил и время от времени ошибался. Я же принимал, подавал и защищался. Но делал это на высоком уровне. Подача очень сильно выручала сегодня.

Плюс у меня в последнее время результаты получше, чем у него, поэтому уверенности было больше».

Как Люка выглядит после возвращения?

«Не понаслышке знаю, как тяжело возвращаться. Он долго не играл, а если тебе не хватает игровой практики или где-то не уверен, то класса выигрывать матчи даже на челленжерах не хватает.

Вы же видите на примере Маррея, Сока и того же Карацева, что уровень на челленжерах и АТР не такой уж и разный».

Как относитесь к тому, что продолжили заморозку рейтинга до середины августа?

«Безусловно, я в невыгодных условиях. У меня и так ничего особо не горит до осени, я бы позиции свои мог только улучшать. Сейчас же это будет сложнее. Тяжелый вопрос как лучше поступить с рейтингом. Я не знаю на него ответ».

По сетке можете сразиться в полуфинале со Стаховским. Есть какая-то дополнительная мотивация пройти следующую стадию, чтобы против него сыграть?

«Да, но для этого и ему, и мне надо победить. Сыграем – хорошо. Значит, кто-то из нас будет в финале».

После успешных матчей за сборную обычно присутствует эмоциональный подъем. На этот раз есть что-то подобное?

«Как я уже говорил, просто я хорошо играю в зале на харде. А матчи сборных в основном в это время. Сейчас я хорошо играл как до, так и после матчей Кубка Дэвиса. Но в любом случае у нас невероятная энергетика в сборной.

На самом деле, мы команда даже когда за сборную не играем. У нас с Сергеем и Денисом очень хорошие отношения, и мы проводим много времени вместе, когда играем одни и те же турниры».

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал «челленджера» в Биелле.

Источник: sport.ua Рене Тер Велде
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Илья Марченко

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