Марченко драматично проиграл во втором круге «челленджера» в Форли

Украинский теннисист был близок к тому, чтобы совершить камбэк во втором сете

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступление на турнире серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, уступив во втором круге Александру Ричарду – 3:6, 5:7.

Во втором сете украинец уступал со счетом 2:5, но отыграл два брейка и сравнял счет – 5:5. К сожалению, развить успех Марченко не удалось.

За 1 час и 27 минут на корте Марченко выполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 2 эйса, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Напомним, Марченко попал в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса.