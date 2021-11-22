Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии
Марченко: «Мы никогда не играли на таком уровне, как Рууд сейчас»
Лучший теннисист Украины – о матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
22 ноября 07:58
Илья Марченко / Фото - FacebookПервая ракетка Украины Илья Марченко (№157 ATP) поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Норвегии в рамках Кубка Дэвиса.
«Скажем так, были времена и лучше чем сейчас. И форма далека от идеальной. Но до матча еще есть время.
«Рууд (№8 ATP) в отличной форме. Играет на таком уровне, на котором мы, наверное, никогда не играли. Но тем ценнее будет победа. Мы опытные ребята и нам не раз приходилось уже сталкиваться с игроками такого уровня. Мы сделаем все от нас зависящее, а на результат посмотрим после».
«Второй номер норвежской сборной Виктор Дурасович (№339 ATP) прошел квалификацию в Стокгольме на турнир АТР 250, поэтому играть он умеет. Сейчас уровень тенниса игроков очень равный. Я ведь сам недавно проиграл игроку 4-й сотни, а затем провел несколько неплохих недель, обыграв при этом 35-ю ракетку мира. Все зависит от условий: покрытия, мячей, воздуха, дня недели. Проходных матчей почти нет. Поэтому ко всем поединкам будем относиться серьезно».
Матч сборной Украины против Норвегии состоится 26-27 ноября в Осло и пройдет на хардовом покрытии.
Победитель матчевой встречи получит возможность в 2022 году сыграть в квалификации за выход финал Кубка Дэвиса, где разыгрывается главный трофей.
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