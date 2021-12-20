Марченко назвал причину своего неудачного выступления в Кубке Дэвиса

Сборная Украины уступила Норвегии и потеряла шансы попасть в финал турнира

Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко на своем Youtube-канале подвел итоги сезона. В частности, теннисист рассказал, что после матча против Тейлора Фритца в 1/8-й финала турнира АТР в Лос-Кабосе (Марченко проиграл 1:6, 7:6(9), 5:7) его начало беспокоить колено и до конца года он играл исключительно при помощи разных инъекций.

Именно эта травма не позволили Марченко достойно выступить в Кубке Дэвиса против Норвегии, где Илья сыграла один матч, в котором уступил со счетом 3:6, 0:6 346-й ракетке мира Виктору Дурасовичу:

«Я старался как можно лучше подготовиться к нашему матчу против Норвегии в Кубке Дэвиса, но ущерб был нанесен. И хотя я играл и чувствовал себя хорошо во время тренировок в Осло, как вы можете видеть по счету матча против Дурасовича (3:6, 0:6), я не сумел показать достойный теннис».

Напомним, Украина уступила Норвегии со счетом 1:3 и потеряла возможность сыграть в финале Кубка Дэвиса в 2022 году. Вместо этого, «сине-желтым» придется бороться со сборной Барбадоса за право сохранения места в первой Мировой группе.