Марченко обыграл лидера посева турнира в Биелле и вышел в четвертьфинал

Теннисист составит компанию Стаховскому во втором круге

Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко в двух сетах обыграл лидера посева челленджера в Биелле, Италия, Люку Пуйя со счетом 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час и 23 минуты. Украинец 7 раз подал навылет, не допустив ни одной ошибки во время подачи. У Люка 5 двойных ошибок и 4 эйса, при нуле реализованных брейк-поинтов из 4.

Отметив, что победа над французом, который занимает 80-ю строчку рейтинга АТР, стала первой для Ильи с 2017 года над представителем первой сотни. Экс-десятая ракетка мира Пуй летом перенес операцию на локте и сыграл на 5-м турнире послед возобновления Тура.

В четвертьфинале Марченко сыграет против победителя пары чеха Жденека Коллара и Грегуара Баррере из Франции. В случае выхода в полуфинал украинец может встретиться с соотечественником Сергеем Стаховский, если тот также выиграет свой матч.

В парном разряде турнира в Биелле украинцы также продолжают победное шествие.