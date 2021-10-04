Марченко уступил Стаховскому место в основной сетке «челленджера» во Франции
Марченко опустился на 15 строчек в рейтинге АТР. Топ-10 – без изменений
Стаховский потерял одну позицию
Илья Марченко / Фото - БТУАТР на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.
Первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на 15 позиций и теперь занимает 166-ю строчку.
Другой украинец Сергей Стаховский также потерял место в рейтинге – теперь он 234-й.
Обновленный рейтинг мужского Тура:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11633
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 10575
3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 8175
4.(4) Александр Зверев (Германия) – 7603
5.(5) Андрей Рублев (Россия) – 6130
6.(6) Рафаэль Надаль (Испания) – 5815
7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 5173
8.(8) Доминик Тим (Австрия) – 4495
9.(9) Роджер Федерер (Швейцария) – 3765
10.(10) Каспер Рууд (Норвегия) – 3615
...
26.(28) Кэмерон Норри (Великобритания) – 2015
166.(151) Илья Марченко (Украина) – 429
234.(233) Сергей Стаховский (Украина) – 281
255.(253) Виталий Сачко (Украина) – 251
Обновленный рейтинг женского Тура.
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