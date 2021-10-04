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Марченко опустился на 15 строчек в рейтинге АТР. Топ-10 – без изменений

Стаховский потерял одну позицию
Теннис ATP
12:22
Марченко опустился на 15 строчек в рейтинге АТР. Топ-10 – без изменений
Илья Марченко / Фото - БТУ
АТР на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.

Первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на 15 позиций и теперь занимает 166-ю строчку.

Другой украинец Сергей Стаховский также потерял место в рейтинге – теперь он 234-й.

Обновленный рейтинг мужского Тура:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11633

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 10575

3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 8175

4.(4) Александр Зверев (Германия) – 7603

5.(5) Андрей Рублев (Россия) – 6130

6.(6) Рафаэль Надаль (Испания) – 5815

7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 5173

8.(8) Доминик Тим (Австрия) – 4495

9.(9) Роджер Федерер (Швейцария) – 3765

10.(10) Каспер Рууд (Норвегия) – 3615
...
26.(28) Кэмерон Норри (Великобритания) – 2015

166.(151) Илья Марченко (Украина) – 429 

234.(233) Сергей Стаховский (Украина) – 281 

255.(253) Виталий Сачко (Украина) – 251
 
Обновленный рейтинг женского Тура.

Владимир Кириченко
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Илья Марченко Сергей Стаховский

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