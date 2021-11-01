Марченко поднялся на 14 позиций в обновленном рейтинга АТР. Федерер замыкает топ-15
Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Стаховский поднялся на две строчки
Илья Марченко / Фото - btu.org.uaАТР на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.
Лучший теннисист Украины Илья Марченко опустился на 154-ю позицию, Сергей Стаховский – 227-й.
Отметим, что 20-летний итальянец Янник Синнер дебютировал в первой десятке. А вот австриец Доминик Тим с мая 2016 года впервые оказался за бортом топ-10.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 10340
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9540
3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 7840
4.(4) Александр Зверев (Германия) – 7180
5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5635
6.(6) Андрей Рублев (Россия) – 5150
7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 4768
8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 3670
9.(11) Янник Синнер (Италия) – 3395
10.(10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3366
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12.(9) Доминик Тим (Австрия) – 3225
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14.(15) Роджер Федерер (Швейцария) – 2785
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154.(150) Илья Марченко (Украина) – 435
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227.(229) Сергей Стаховский (Украина) – 281
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246.(244) Виталий Сачко (Украина) – 238
Накануне Александр Зверев выиграл турнир в Вене (Австрия), в финале переиграв француза Фрэнсиса Тиафо (7:5, 6:4).
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