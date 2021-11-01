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Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10

Стаховский поднялся на две строчки



Теннис ATP
10:17
Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Илья Марченко / Фото - btu.org.ua
АТР на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.

Лучший теннисист Украины Илья Марченко опустился на 154-ю позицию, Сергей Стаховский – 227-й.

Отметим, что 20-летний итальянец Янник Синнер дебютировал в первой десятке. А вот австриец Доминик Тим с мая 2016 года впервые оказался за бортом топ-10.
Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 10340

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9540

3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 7840

4.(4) Александр Зверев (Германия) – 7180

5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5635

6.(6) Андрей Рублев (Россия) – 5150

7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 4768

8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 3670

9.(11) Янник Синнер (Италия) – 3395

10.(10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3366
...
12.(9) Доминик Тим (Австрия) – 3225
...
14.(15) Роджер Федерер (Швейцария) – 2785
...
154.(150) Илья Марченко (Украина) – 435
...
227.(229) Сергей Стаховский (Украина) – 281
...
246.(244) Виталий Сачко (Украина) – 238
Накануне Александр Зверев выиграл турнир в Вене (Австрия), в финале переиграв француза Фрэнсиса Тиафо (7:5, 6:4).
Владимир Кириченко
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Теги

Илья Марченко Янник Синнер Сергей Стаховский

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