Видеообзор поражения Марченко на турнире в Москве
Марченко поднялся на 14 позиций в обновленном рейтинга АТР. Федерер замыкает топ-15
На вершине продолжает оставаться легендарный Джокович
Илья Марченко / Фото - btu.org.uaАТР на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.
По итогам прошедшей недели 20-летний итальянец Янник Синнер, победивший на турнире в Антверпене (Бельгия), стал 11-й ракеткой мира.
Лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся на 150-ю позицию. А вот Сергей Стаховский опустился на две строчки и теперь 229-й.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11430
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9630
3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 7930
4.(4) Александр Зверев (Германия) – 6680
5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5635
6.(6) Андрей Рублев (Россия) – 5560
7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 4688
8.(9) Каспер Рууд (Норвегия) – 3615
9.(8) Доминик Тим (Австрия) – 3405
10.(10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3378
...
11.(13) Янник Синнер (Италия) – 3260
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15.(11) Роджер Федерер (Швейцария) – 2785
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150.(164) Илья Марченко (Украина) – 281
229.(227) Сергей Стаховский (Украина) – 281
244.(251) Виталий Сачко (Украина) – 246
376.(375) Алексей Крутых (Украина) – 116
Накануне российский теннисист Аслан Карацев стал чемпионом турнира серии АТР 250 в Москве.
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