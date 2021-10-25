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Марченко поднялся на 14 позиций в обновленном рейтинга АТР. Федерер замыкает топ-15

На вершине продолжает оставаться легендарный Джокович
Теннис ATP
09:41
Марченко поднялся на 14 позиций в обновленном рейтинга АТР. Федерер замыкает топ-15
Илья Марченко / Фото - btu.org.ua
АТР на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.

По итогам прошедшей недели 20-летний итальянец Янник Синнер, победивший на турнире в Антверпене (Бельгия), стал 11-й ракеткой мира.

Лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся на 150-ю позицию. А вот Сергей Стаховский опустился на две строчки и теперь 229-й.

Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11430

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9630

3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 7930

4.(4) Александр Зверев (Германия) – 6680

5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5635

6.(6) Андрей Рублев (Россия) – 5560

7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 4688

8.(9) Каспер Рууд (Норвегия) – 3615

9.(8) Доминик Тим (Австрия) – 3405

10.(10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3378
...
11.(13) Янник Синнер (Италия) – 3260
...
15.(11) Роджер Федерер (Швейцария) – 2785
...
150.(164) Илья Марченко (Украина) – 281

229.(227) Сергей Стаховский (Украина) – 281

244.(251) Виталий Сачко (Украина) – 246

376.(375) Алексей Крутых (Украина) – 116
 
Накануне российский теннисист Аслан Карацев стал чемпионом турнира серии АТР 250 в Москве.
Владимир Кириченко
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