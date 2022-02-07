Марченко закрепил за собой позиции в рейтинге АТР. У Федерера худший результат с 2001 года
Марченко поднялся на четыре строчки в рейтинге АТР. В топ-10 без изменений
Чемпионы турниров в Монпелье и Кордове улучшили свои позиции
Илья Марченко / Фото - btu.org.uaАТР на своем официальном сайте обновил рейтинг мужского Тура.
Чемпионы турниров в Монпелье и Кордове – казахстанец Александр Бублик и испанец Альберт Рамос-Винолас – приблизились к топ-30.
Первая ракетка Украины Илья Марченко находится на 160-й строчке.
Лидерство продолжает удерживать легендарный серб Новак Джокович.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 10875
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9635
3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7865
4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 7145
5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 6875
6.(6) Маттео Берреттини (Италия) – 5018
7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 4565
8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 4065
9.(9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3818
10.(10) Янник Синнер (Италия) – 3495
...
31.(35) Александр Бублик (Казахстан) – 1638
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32.(44) Альберт Рамос-Винолас (Испания) – 1499
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160.(164) Илья Марченко (Украина) – 408
224.(221) Сергей Стаховский (Украина) – 279
238.(238) Виталий Сачко (Украина) – 260
400.(402) Алексей Крутых (Украина) – 105
427.(427) Георгий Кравченко (Украина) – 90
493.(497) Владислав Орлов (Украина) – 69
Обновленный рейтинг WTA.
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