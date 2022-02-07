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Марченко поднялся на четыре строчки в рейтинге АТР. В топ-10 без изменений

Чемпионы турниров в Монпелье и Кордове улучшили свои позиции
Теннис ATP
09:35
Марченко поднялся на четыре строчки в рейтинге АТР. В топ-10 без изменений
Илья Марченко / Фото - btu.org.ua
АТР на своем официальном сайте обновил рейтинг мужского Тура.

Чемпионы турниров в Монпелье и Кордове – казахстанец Александр Бублик и испанец Альберт Рамос-Винолас – приблизились к топ-30.

Первая ракетка Украины Илья Марченко находится на 160-й строчке.

Лидерство продолжает удерживать легендарный серб Новак Джокович.
Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 10875

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9635

3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7865 

4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 7145

5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 6875

6.(6) Маттео Берреттини (Италия) – 5018

7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 4565

8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 4065

9.(9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3818

10.(10) Янник Синнер (Италия) – 3495
...
31.(35) Александр Бублик (Казахстан) – 1638
...
32.(44) Альберт Рамос-Винолас (Испания) – 1499
...
160.(164) Илья Марченко (Украина) – 408

224.(221) Сергей Стаховский (Украина) – 279

238.(238) Виталий Сачко (Украина) – 260

400.(402) Алексей Крутых (Украина) – 105

427.(427) Георгий Кравченко (Украина) – 90

493.(497) Владислав Орлов (Украина) – 69
Обновленный рейтинг WTA.
Владимир Кириченко
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Теги

Илья Марченко Александр Бублик Новак Джокович

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