Марченко уступил в первом круге Challenger в Германии
Марченко поднялся на одну позицию в рейтинге АТР. Джокович продолжает лидировать
Федерер – 8-й, норвежец Рууд – в топ-20
Илья Марченко / Фото - btu.org.uaАТР на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.
Чемпион турнира в Лионе (Франция) Стефанос Циципас набрал 7500 очков, однако остается на 5-й строчке. Уверенно продолжает лидировать легендарный серб Новак Джокович.
Триумфатор Женевы (Швейцария) Каспер Рууд вновь вернулся в топ-20, а финалист этого турнира Денис Шаповалов поднялся на одну позицию.
Лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся на одну строчку, и теперь занимает 161-е место.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11063
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9793
3.(3) Рафаэль Надаль (Испания) – 9630
4.(4) Доминик Тим (Австрия) – 8445
5.(5) Стефанос Циципас (Греция) – 7500
6.(6) Александр Зверев (Германия) – 6990
7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6090
8.(8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5605
9.(9) Маттео Берреттини (Италия) – 3958
10.(10) Диего Шварцман (Аргентина) – 3465
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14 (15) Денис Шаповалов (Канада) – 2780
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16 (21) Каспер Рууд (Норвегия) – 2690
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161 (162) Илья Марченко (Украина) – 443
209 (209) Сергей Стаховский (Украина) – 333
321 (320) Виталий Сачко (Украина) – 160
Накануне АТР необычным образом поздравила первую ракетку мира Джоковича с его 34-летием.