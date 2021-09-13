«Мы гордимся таким великим мадридцем». В «Реале» отметили победу Алькараса над Циципасом
Марченко пошутил на тему туалетных перерывов Циципаса
Первая ракетка Украины предположил, почему происходят такие длительные задержки
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Илья Марченко предположил, с чем могут быть связаны длительные туалетные перерывы Стефаноса Циципаса:
Вся правда о туалетных перерывах теннисистов.
Как открыть багаж с помощью кухонной лопатки…
Напомним, что третьего теннисиста планеты критикуют многие теннисисты из-за длительных пауз во время матча.
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