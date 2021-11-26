Марченко потерпел поражение в стартовом поединке Кубка Дэвиса

Лучший теннисист Украины в двух сетах уступил представителю Норвегии

Илья Марченко / фото - ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко в стартовом поединке Кубка Дэвиса в двух сетах уступил норвежцу Виктору Дурасовичу со счетом 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась один час. Марченко совершил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки, выиграл три из семи геймов на своей подаче. Стоит отметить, что теннисисты ранее не играли между собой.

Во второй игре на корте встретятся Каспер Рууд и Виталий Сачко.