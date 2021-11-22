Марченко потерял шесть позиций в рейтинге АТР. Сачко установил личное достижение

Джокович закончил сезон на вершине



Виталий Сачко / Фото - Facebook

АТР на своемобновил рейтинг мужского Тура.После Итогового турнира АТР 20-летний итальянец, вышедший в Турине на замену и выигравший один матч, вернулся в топ-10.Три игрока впервые закончили сезон в топ-10:и Синнер. В десятке лучших лишьфинишировал не на рекордной для себя позиции.Лучшим среди украинцев стал– он на 163-й месте по итогам сезона.поднялся на 237-е место, установив личное достижение.1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 115402.(2) Даниил Медведев (Россия) – 86403.(3) Александр Зверев (Германия) – 78404.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 65405.(5) Андрей Рублев (Россия) – 51506.(6) Рафаэль Надаль (Испания) – 48757.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 45688.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 41609.(9) Хуберт Хуркач (Польша) – 370610.(11) Янник Синнер (Италия) – 3350А тем временем 4-я ракетка мира грек