Сачко зачехлил ракетку на турнире в По
Марченко потерял шесть позиций в рейтинге АТР. Сачко установил личное достижение
Джокович закончил сезон на вершине
Виталий Сачко / Фото - FacebookАТР на своем официальном сайте обновил рейтинг мужского Тура.
После Итогового турнира АТР 20-летний итальянец Янник Синнер, вышедший в Турине на замену и выигравший один матч, вернулся в топ-10.
Три игрока впервые закончили сезон в топ-10: Каспер Рууд, Хуберт Хуркач и Синнер. В десятке лучших лишь Рафаэль Надаль финишировал не на рекордной для себя позиции.
Лучшим среди украинцев стал Илья Марченко – он на 163-й месте по итогам сезона.
Виталий Сачко поднялся на 237-е место, установив личное достижение.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11540
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 8640
3.(3) Александр Зверев (Германия) – 7840
4.(4) Стефанос Циципас (Греция) – 6540
5.(5) Андрей Рублев (Россия) – 5150
6.(6) Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
7.(7) Маттео Берреттини (Италия) – 4568
8.(8) Каспер Рууд (Норвегия) – 4160
9.(9) Хуберт Хуркач (Польша) – 3706
10.(11) Янник Синнер (Италия) – 3350
...
163.(157) Илья Марченко (Украина) – 427
216.(233) Сергей Стаховский (Украина) – 293
237.(238) Виталий Сачко (Украина) – 257
371.(397) Георгий Кравченко (Украина) – 113
А тем временем 4-я ракетка мира грек Стефанос Циципас проходит курс лечения после травмы локтя.
Комментарии 0