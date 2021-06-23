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Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon

Илья в трех сетах уступил Макдональду

Теннис Grand Slam
20:27
Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

Во втором круге квалификации Wimbledon украинец Илья Марченко (ATP 153) проиграл американцу Маккензи Макдональду (ATP 108) со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился 114 минут, в течение которых Марченко подал пять эйсов против четырех у соперников. При этом, теннисисты сделали по три двойные ошибки.

Также Марченко реализовал пять из шести брейк-пойнтов, тогда как у Макдональды шесть из тринадцати.

Напомним, во втором круге квалификации турнира ранее зачехлил ракетку Сергей Стаховский.

Карен Агабекян
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Wimbledon Илья Марченко

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