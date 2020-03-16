Марченко преодолел стартовый круг «челленджера» в Биелле

За полтора часа украинец расправился с обладателем wild card

Илья Марченко / фото - АТР

Первая ракетка Украины Илья Марченко вышел во второй круг турнира АТР в Биелле, Италия. За полтора часа на корте украинец обыграл соперника с 852-й строчки рейтинга Флавио Коболли со счетом 6:3, 7:5. Итальянец получил от организаторов wild card.

Илья 7 раз подал навылет, допустив 1 двойную ошибку. Флавио при двух «двойных» оформил 5 эйсов. Марченко реализовал 4 шанса на брейк из 14, а Коболли 2 из 3.

За выход в четвертьфинал украинец поборется с победителем пары первого сеянного Люка Пуйя и Кантена Алиса.

Cергей Стаховский также выиграл свой первый матч в Италии.

На турнире в Биелле Илья уже выигрывал титул в этом году, обыграв в финале Энди Маррея.

В обновленном рейтинге АТР украинец существенно улучшил свои позиции во второй сотне.