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Марченко пробился в финал квалификации Roland Garros

Илья в двух сетах победил оппонента из России

Теннис Grand Slam
16:11
Марченко пробился в финал квалификации Roland Garros
Илья Марченко / Фото: Большой Теннис Украины

В полуфинале квалификации Roland Garros украинец Илья Марченко (ATP, 161) победил россиянина Андрея Кузнецова (ATP, 448) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Матч продлился 123 минуты в течение которых Марченко подал шесть эйсов против семи у соперников. При этом Илья допустил четыре двойные ошибки, тогда как у Кузнецова их было пять.

Также Марченко реализовал 3 из 19 брейков, против 2 из 2 у соперника.

В финале квалификации Марченко сыграет с нидерландцем Ботиков Ван де Зандшульпом.

Напомним, ранее Марченко в сложном трехчасовом матче обыграл Брайдена Шнура.

Карен Агабекян
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Илья Марченко Roland Garros

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