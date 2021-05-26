Марченко пробился в финал квалификации Roland Garros

Илья в двух сетах победил оппонента из России





Илья Марченко / Фото: Большой Теннис Украины

В полуфинале квалификации Roland Garros украинец Илья Марченко (ATP, 161) победил россиянина Андрея Кузнецова (ATP, 448) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.



Матч продлился 123 минуты в течение которых Марченко подал шесть эйсов против семи у соперников. При этом Илья допустил четыре двойные ошибки, тогда как у Кузнецова их было пять.

Также Марченко реализовал 3 из 19 брейков, против 2 из 2 у соперника.

В финале квалификации Марченко сыграет с нидерландцем Ботиков Ван де Зандшульпом.

Напомним, ранее Марченко в сложном трехчасовом матче обыграл Брайдена Шнура.