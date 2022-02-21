Марченко пробился во второй круг челленджера в Италии

Украинцу потребовалось три сета для победы

Илья Марченко / Фото: tennisua.org

В первом круге челленджера в итальянском Форли украинец Илья Марченко (ATP 222) выиграл у японца Ясутаки Утиямы (ATP 196) со счетом 6:2, 6:7, 6:4.



Матч длился 151 минуту, в течение которых Марченко подал восемь эйсов против шести у соперника. При этом, Илья сделал четыре двойные ошибки, тогда как у оппонента их было три.

Также Марченко реализовал четыре из десяти брей-пойнтов.

Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Александра Ричарда (ATP 274) и Гаштау Элиаша (ATP 206).

Как сообщалось, Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции.