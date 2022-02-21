Марченко завершил выступление в парном разряде турнира в Дохе
Марченко пробился во второй круг челленджера в Италии
Украинцу потребовалось три сета для победы
Илья Марченко / Фото: tennisua.org
В первом круге челленджера в итальянском Форли украинец Илья Марченко (ATP 222) выиграл у японца Ясутаки Утиямы (ATP 196) со счетом 6:2, 6:7, 6:4.
Матч длился 151 минуту, в течение которых Марченко подал восемь эйсов против шести у соперника. При этом, Илья сделал четыре двойные ошибки, тогда как у оппонента их было три.
Также Марченко реализовал четыре из десяти брей-пойнтов.
Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Александра Ричарда (ATP 274) и Гаштау Элиаша (ATP 206).
Как сообщалось, Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции.
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