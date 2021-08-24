Марченко пробился во второй круг квалификации US Open

Илья одержал волевую победу в более, чем 2-часовом матче

Илья Марченко / фото - Twitter

154-я ракетка мира Илья Марченко из Украины на старте квалификации US Open обыграл соперника из Германии Тобиаса Камке со счетом 3:6, 7:6, 6:2. Матч в Нью-Йорке продлился 2 часа и 22 минуты.

Илье удалось преломить ход матча, оформив по ходу игры 11 эйсов. 33-летний Марченко реализовал7 шансов на брейк из 10, допустив 4 двойные ошибки. Камке 4 раза подал навылет, ошибившись на подаче 5 раз. Немец не может победить уже на протяжении 7 матчей. С украинцем Тобиас встречался на корте во второй раз – в 2014 году ему удалось обыграть Илью.

В полуфинале Марченко сыграет против Иржи Лехечки, с которым ранее не встречался на корте.

Победу Ильи стала 5-й для украинского тенниса в День Независимости Украины.