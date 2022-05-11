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Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані

Ілля поступився супернику в трьох сетах
Теннис ATP
11:19
Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані
Ілля Марченко

У другому колі челенджеру в Шимкенті (Казахстан) українець Ілля Марченко програв турку Еркі Еркіну з рахунком 5:7, 6:1, 6:3.

Матч тривав 165 хвилин, упродовж яких Марченко подав один ейс проти трьох у суперника. При цьому, у Іллі шість подвійних помилок, тоді як у Еркіна їх п'ять.

Також Марченко реалізував 3 з 17 брейк-пойнтів проти 6 з 14 у суперника.

Нагадаємо, раніше Марченко без проблем розібрався з противником з Бразилії.


Карен Агабекян
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