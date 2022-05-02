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Марченко програв у першому колі турніру у Празі

Українець поступився в двух сетах
Теннис ATP
16:46
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Ілля Марченко / Фото: disk-sport.com

У першому колі турніру у Празі українець Ілля Марченко (ATP 251) програв болгарину Дімітару Кузманову (ATP 206) з рахунком 1:6, 3:6.

Матч тривав 78 хвилин, упродовж яких Марченко подав один ейс проти трьох у суперника. При цьому, у Кузманова одна подвійна помилка, тоді як у українця їх п'ять.

Також Марченко реалізував 2 з 3 брейк-пойнтів проти 6 з 7 у опонента.

Нагадаємо, раніше Марченко втратив статус першої ракетки України.


Карен Агабекян
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Илья Марченко

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