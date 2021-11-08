Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии

Украинец в двух сетах уступил британскому оппоненту

Илья Марченко / Фото: ФТУ

В первом круге челленджера в Братиславе (Словакия) украинец Илья Марченко проиграл британцу Лиаму Броди со счетом 2:6, 1:6.



Матч продлился 64 минуты, в течение которых Марченко подал шесть эйсов против двух у соперника. При этом, украинец подал две двойные ошибки, тогда как его оппонент не ошибался.

Напомним, ранее Марченко зачехлил ракетку во втором круге челленджера в итальянском Бергамо.

Отметим, в обновленном рейтинге ATP Марченко опустился на 155-ю позицию.