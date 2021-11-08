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Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии

Украинец в двух сетах уступил британскому оппоненту
Теннис ATP
16:36
Марченко проиграл в первом круге турнира в Словакии
Илья Марченко / Фото: ФТУ

В первом круге челленджера в Братиславе (Словакия) украинец Илья Марченко проиграл британцу Лиаму Броди со счетом 2:6, 1:6.

Матч продлился 64 минуты, в течение которых Марченко подал шесть эйсов против двух у соперника. При этом, украинец подал две двойные ошибки, тогда как его оппонент не ошибался.

Напомним, ранее Марченко зачехлил ракетку во втором круге челленджера в итальянском Бергамо.

Отметим, в обновленном рейтинге ATP Марченко опустился на 155-ю позицию.

Карен Агабекян
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Илья Марченко

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