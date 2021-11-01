Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Марченко прошел во второй круг челленджера в Бергамо
Украинцу потребовалось два сета для победы
Илья Марченко / Фото: IMAGELLAN
В первом круге челленджера в Бергамо (Италия) украинец Илья Марченко выиграл у итальянца Люка Нарди со счетом 6:7, 4:6.
Матч продлился 100 минут, в течение которых украинец подал семь эйсов против одного у соперника. При этом, у украинца одна двойная ошибка против четырех у Нарди.
Также Марченко реализовал два из девяти брейк-пойнтов против одного из трех у противника.
Во втором круге Марченко сыграет против Лиама Броди.
Напомним, ранее во второй круг турнира в Бергамо вышел Сергей Стаховский..
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