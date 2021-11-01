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Марченко прошел во второй круг челленджера в Бергамо

Украинцу потребовалось два сета для победы

Теннис ATP
1 ноября 22:41
Марченко прошел во второй круг челленджера в Бергамо
Илья Марченко / Фото: IMAGELLAN

В первом круге челленджера в Бергамо (Италия) украинец Илья Марченко выиграл у итальянца Люка Нарди со счетом 6:7, 4:6.

Матч продлился 100 минут, в течение которых украинец подал семь эйсов против одного у соперника. При этом, у украинца одна двойная ошибка против четырех у Нарди.

Также Марченко реализовал два из девяти брейк-пойнтов против одного из трех у противника.

Во втором круге Марченко сыграет против Лиама Броди.

Напомним, ранее во второй круг турнира в Бергамо вышел Сергей Стаховский..

Карен Агабекян
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Илья Марченко

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