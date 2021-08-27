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Марченко: «Сезон «Большого Шлема» для меня закончен»

Первая ракетка Украины – о вылете в квалификации US Open

Теннис Grand Slam
10:51
Марченко: «Сезон «Большого Шлема» для меня закончен»
Илья Марченко / Фото - Facebook
Лучший теннисист Украины Илья Марченко (ATP, 154) в Twitter поделился эмоциями после поражения в квалификации US Open. 

«Сезон «Большого Шлема» для меня закончен. Я не смог пройти квалификацию ни на одном из турниров. Но я сыграл на всех четырех впервые с 2016 года. И мой лучший результат был на грунте в Париже. Забавно».


Напомним, Марченко во втором раунде квалификации американского Шлема уступил Иржи Легечке (6:4, 6:7 (10), 4:6).
Владимир Кириченко
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Илья Марченко US Open

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