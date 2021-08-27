Определились соперники Марченко и Цуренко во втором круге квалификации US Open
Марченко: «Сезон «Большого Шлема» для меня закончен»
Первая ракетка Украины – о вылете в квалификации US Open
10:51
Илья Марченко / Фото - FacebookЛучший теннисист Украины Илья Марченко (ATP, 154) в Twitter поделился эмоциями после поражения в квалификации US Open.
«Сезон «Большого Шлема» для меня закончен. Я не смог пройти квалификацию ни на одном из турниров. Но я сыграл на всех четырех впервые с 2016 года. И мой лучший результат был на грунте в Париже. Забавно».
Напомним, Марченко во втором раунде квалификации американского Шлема уступил Иржи Легечке (6:4, 6:7 (10), 4:6).
Комментарии 0