Марченко сыграет в четвертьфинале «челленджера» в Биелле

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Прогнозы
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Вчера не было важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Андрей Рублёв - Ришар Гаске Окончен 1:0 Окончен
14:45 Васек Поспишил - Denis Shapovalov Окончен 0:2 Окончен
15:00 Доминик Тим - Аслан Карацев Окончен 2:1 Окончен
15:00 Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут Окончен 0:2 Окончен
16:25 Дэвид Гоффин - Тэйлор Гэрри Фритц Окончен 1:2 Окончен
16:50 Малек Жазири - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
17:10 Даниэль Эванс - Роджер Федерер Окончен 1:2 Окончен
19:55 Мартон Фускович - Lloyd Harris Окончен 2:1 Окончен
15:00 Доминик Тим - Аслан Карацев Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Nielsen F / Puetz T Окончен 1:0 Окончен
13:30 Daniell M / Oswald P - Джон Мильман / Вега Хернандез Д Окончен 2:0 Окончен
18:25 Chardy J / Martin F - Мектич Н / Павич М Окончен 2:0 Окончен
19:20 Карацев А / Рублёв А - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
12:45 Янник Ханфманн - Егор Герасимов Окончен 0:2 Окончен
14:30 Камерон Норри - Констант Лестьенн Окончен 2:1 Окончен
14:30 Мэтью Эбден - Эмиль Руусувуори Окончен 2:0 Окончен
17:10 Карен Хачанов - Маккензи Макдональд Окончен 2:0 Окончен
19:20 Hugo Gaston - Jannik Sinner Окончен 0:2 Окончен
20:45 Жо-Вильфрид Тсонга - Уго Умбер Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45 Рейес-Варела М / Ромболи Ф - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Окончен 0:2 Окончен
16:00 Раджа П / Вайссборн Т - Lammons N / Withrow J Окончен 0:2 Окончен
17:30 Tsitsipas P / Tsitsipas S - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Окончен 0:2 Окончен
18:45 Эбден М / Рейд М - Голубев А / Нис Х Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло Окончен 0:2 Окончен
16:00 Педро Соуза - Ласло Дйере Окончен 1:2 Окончен
18:40 Фрэнсис Тиафо - Факундо Баньис Окончен 0:2 Окончен
21:10 Федерико Дельбонис - Андрей Мартин Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
16:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Карбалле Баэна Р / Фредерико Кориа Окончен 2:0 Окончен
17:20 Барриос Вера М / Табило А - Krajicek A / Skugor F Окончен 2:0 Окончен
18:40 Ариэль Бехар / Эскобар Г - Demoliner M / Gonzalez S Окончен 0:2 Окончен
20:20 Марач О / Мартинез Л - Андре Горанссон / Оливейра Г Окончен 0:2 Окончен
22:00 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Томислав Бркич / Качич Н Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:35 Leylah Annie Fernandez - Анна Калинская Окончен 2:1 Окончен
03:00 Эжени Бушар - Кэролайн Долехайд Окончен 2:1 Окончен
05:00 Надя Подорошка - Джулиана Олмос Окончен 2:1 Окончен
07:35 Кэти Макнейли - Katie Volynets Окончен 2:1 Окончен
22:00 Лорен Дэвис - Данка Ковинич Окончен 2:0 Окончен
22:00 Михаэла Бузарнеску - Мари Боузкова Окончен 0:2 Окончен
23:00 Леони Кунг - Сара Соррибес Тормо Окончен 0:2 Окончен
23:35 Эжени Бушар - Kaja Juvan Окончен 2:0 Окончен
23:40 Leylah Annie Fernandez - Астра Шарма Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:15 Болсова Задойнов А / Данка Ковинич - Ходзуми Э / Като М Окончен 2:1 Окончен
04:05 Фернандес Л / Заразуа Р - Перес Э / Шарма А Окончен 1:2 Окончен
05:15 Юван К / Калинская А - Dolehide C / King V Окончен 0:2 Окончен
07:55 Krawczyk D / Olmos G - Bara I / Jakupovic D Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
10:00 Джессика Пегула - Каролина Плишкова Окончен 2:0 Окончен
10:00 Светлана Кузнецова - Барбора Крейчикова Окончен 0:2 Окончен
11:10 Анетт Контавейт - Арина Соболенко Окончен 0:2 Окончен
11:30 Анастасия Потапова - Белинда Бенчич Окончен 2:1 Окончен
12:30 Каролин Гарсиа - Элисе Мертенс Окончен 0:2 Окончен
14:05 Cori Gauff - Тереза Мартинкова Окончен 2:0 Окончен
17:00 Ига Святек - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
18:25 Жил Белен Тейхманн - Онс Ябеур Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
10:00 Меличар Н / Шуурс Д - Bertens K / Pattinama Kerkhove L Окончен 2:0 Окончен
10:00 Зигемунд Л / Вера Звонарева - Kichenok L / Ostapenko J Окончен 1:2 Окончен
11:15 Klepac A / Mirza S - Carter H / Stefani L Окончен 0:2 Окончен
11:45 Ксю Ю / Янг Ж - Аойама Ш / Шибахара Е Окончен 2:0 Окончен
13:30 Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Крейчикова Б / Синякова К Окончен 1:2 Окончен
13:45 Babos T / Kudermetova V - Ка. Плискова/ Кр. Плискова Окончен 2:0 Окончен
15:45 Мертенс Э / Соболенко А - Mattek-Sands B / Pegula J Окончен 1:2 Окончен
16:00 Niculescu M / Potapova A - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 0:1 Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
19:45 Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут 2-й сет 0:1 2-й сет
ATP 2021 (Marseille, France)
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас 2-й сет 0:1 2-й сет
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас 2-й сет 0:1 2-й сет
ATP 2021 (Santiago, Chile)
20:10 Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа 2-й сет 1:0 2-й сет
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
20:40 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B 1-й сет 0:0 1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Тэйлор Гэрри Фритц - Denis Shapovalov Окончен 2:1 Окончен
14:50 Андрей Рублёв - Мартон Фускович Техническая победа 1:0 Техническая победа
17:40 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Окончен 2:1 Окончен
19:45 Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут 2-й сет 0:1 2-й сет
17:40 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Daniell M / Oswald P Окончен 0:2 Окончен
15:55 Карацев А / Рублёв А - Chardy J / Martin F Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30 Пьерр Хьюз Херберт - Камерон Норри Окончен 2:0 Окончен
16:10 Alejandro Davidovich Fokina - Артур Риндеркнеч Окончен 1:2 Окончен
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Окончен 2:0 Окончен
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас 2-й сет 0:1 2-й сет
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Окончен 2:0 Окончен
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас 2-й сет 0:1 2-й сет
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:30 Lammons N / Withrow J - Люк Бамбридж / Доминик Инглот Окончен 2:0 Окончен
15:30 Арендс С / Пел Д - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Окончен 2:0 Окончен
17:30 Скупски К / Скупски Н - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Окончен 1:2 Окончен
18:55 Давидович Фокина А / Марк Лопез - Эбден М / Рейд М Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер Окончен 2:0 Окончен
16:00 Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос Окончен 0:2 Окончен
18:30 Хуан Мануэл Серундоло - Роберто Карбалле Баэна Окончен 0:2 Окончен
20:10 Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа 2-й сет 1:0 2-й сет
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Jarry N / Mayer L Окончен 2:1 Окончен
18:40 Delbonis F / Munar J - Demoliner M / Gonzalez S Окончен 2:0 Окончен
20:40 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B 1-й сет 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:05 Надя Подорошка - Elisabetta Cocciaretto Окончен 0:2 Окончен
03:25 Анна-Каролина Шмиедлова - Рената Заразуа Окончен 2:1 Окончен
06:10 Тамара Зиданшек - Кэти Макнейли Окончен 1:2 Окончен
23:00 Elisabetta Cocciaretto - Лорен Дэвис Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:40 Buzarnescu M / Friedsam A-L - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Окончен 0:2 Окончен
02:30 Боушар Е / Вандевеге К - Kania-Chodun P / Raina A Окончен 2:0 Окончен
03:30 Krawczyk D / Olmos G - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
12:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Потапова Окончен 2:0 Окончен
13:20 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Окончен 2:1 Окончен
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Окончен 2:1 Окончен
19:10 Жил Белен Тейхманн - Cori Gauff Окончен 2:0 Окончен
13:20 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Окончен 2:1 Окончен
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Kichenok L / Ostapenko J - Ксю Ю / Янг Ж Окончен 1:2 Окончен
13:35 Меличар Н / Шуурс Д - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 1:2 Окончен
15:15 Babos T / Kudermetova V - Крейчикова Б / Синякова К Окончен 2:0 Окончен
17:10 Mattek-Sands B / Pegula J - Carter H / Stefani L Окончен 2:0 Окончен
Нет запланированных матчей на завтра
Нет важных матчей на завтра
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
18:20 Тэйлор Гэрри Фритц - Николай Басилашвили Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
19:40 Daniell M / Oswald P - Карацев А / Рублёв А Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
11:00 Даниил Медведев - Jannik Sinner Запланирован -:- Запланирован
14:00 Карен Хачанов - Мэтью Эбден Запланирован -:- Запланирован
14:00 Артур Риндеркнеч - Уго Умбер Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
11:00 Арендс С / Пел Д - Lammons N / Withrow J Запланирован -:- Запланирован
11:00 Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х - Эбден М / Рейд М Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Кристиан Гарин - Алехандро Табило Запланирован -:- Запланирован
15:00 Даниел Элахи Галан Риверос - Роберто Карбалле Баэна Запланирован -:- Запланирован
16:00 Факундо Баньис - Ласло Дйере Запланирован -:- Запланирован
16:00 Федерико Дельбонис - Holger Vitus Nodskov Rune Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
15:00 Андре Горанссон / Оливейра Г - Барриос Вера М / Табило А Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:15 Астра Шарма - Сара Соррибес Тормо Запланирован -:- Запланирован
03:00 Кэти Макнейли - Эжени Бушар Запланирован -:- Запланирован
04:15 Анна-Каролина Шмиедлова - Мари Боузкова Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
00:00 Санчес М / Фанни Столлар - Dolehide C / King V Запланирован -:- Запланирован
01:15 Krawczyk D / Olmos G - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Запланирован -:- Запланирован
02:30 Боушар Е / Вандевеге К - Перес Э / Шарма А Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Dubai, UAE)
15:00 Гарбин Мугуруса - Элисе Мертенс Запланирован -:- Запланирован
17:00 Барбора Крейчикова - Жил Белен Тейхманн Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V Запланирован -:- Запланирован
18:15 Mattek-Sands B / Pegula J - Гуарачи А / Юрак Д Запланирован -:- Запланирован
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Марченко сыграет в четвертьфинале «челленджера» в Биелле

Украинский теннисист продолжит свое выступление на кортах в Италии

Теннис ATP
11 марта 2021г. 17:10
Марченко сыграет в четвертьфинале «челленджера» в Биелле
Илья Марченко / фото - tennisua.org

Первая ракетка Украины Илья Марченко во втором круге турнира Biella Challenger Indoor 3 одержал победу над Андреа Арнабольди из Италии со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась полтора часа. В активе Марченко три брейка, на своей подаче украинец отыграл все восемь брейкпоинтов (в том числе четыре сетбола Арнабольди во второй партии).

В четвертьфинале Илья Марченко сыграет с победителем встречи Акира Сантильян (АТР 260) – Йонас Форейтек (АТР 366).

В первом круге «челленджера» в Биелле Марченко выиграл у Тунг-Лина.

Рене Тер Велде

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Илья Марченко

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