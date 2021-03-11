Марченко сыграет в четвертьфинале «челленджера» в Биелле

Илья Марченко / фото - tennisua.org

Первая ракетка Украины Илья Марченко во втором круге турнира Biella Challenger Indoor 3 одержал победу над Андреа Арнабольди из Италии со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась полтора часа. В активе Марченко три брейка, на своей подаче украинец отыграл все восемь брейкпоинтов (в том числе четыре сетбола Арнабольди во второй партии).

В четвертьфинале Илья Марченко сыграет с победителем встречи Акира Сантильян (АТР 260) – Йонас Форейтек (АТР 366).

В первом круге «челленджера» в Биелле Марченко выиграл у Тунг-Лина.