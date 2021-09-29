Марченко сыграл один из лучших матчей в сезоне и пробился во второй круг турнира в Софии

Украинский теннисист в двух сетах победил Андреаса Сеппи

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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 151) пробился во второй круг хардового турнира серии АТР-250 в Софии, обыграв 95-ю ракетку мира Андреаса Сеппи – 6:4, 6:2.

В плане качества игры Марченко провел один из лучших матчей в сезоне. Украинец здорово смотрелся в розыгрышах, практически не допуская невынужденных ошибок, а также прекрасно проявил себя в игре на собственной второй подаче, выиграв почти 70% мячей.

Всего встреча продолжалась 1 час и 24 минуты. За это время Марченко выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 брейк-поинта.

Счет в личных встречах стал 3:2 в пользу Марченко. Во втором круге украинец сыграет против восьмого сеянного Джона Миллмана.

Напомним, в основную сетку турнира в Софии Марченко прошел через квалификацию.